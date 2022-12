Amanda Bynes planea ya su regreso a televisión

La actriz Amanda Bynes, que sigue recuperándose de sus problemas mentales al lado de su familia, después de que su madre Lynne obtuviera su tutela temporal por segunda vez el pasado mes de octubre, está dispuesta a volver al mundo del espectáculo el año que viene.

"Está negociando con ABC para aparecer en la edición de 'Dancing with the Stars' del año que viene. Creen que Amanda tiene una maravillosa historia y el programa es la oportunidad perfecta para que demuestre que sigue siendo capaz de entretener y ser vulnerable al mismo tiempo", reveló una fuente a la revista OK!

La intérprete, que buscó ayuda profesional para sus problemas mentales acudiendo a un centro psiquiátrico, quiere demostrar que está cambiando su vida a mejor.

"La gente sigue pensando que es un desastre, pero eso ya no es así. 'Dancing with the Stars' es la oportunidad perfecta para demostrar a sus amigos, familia y fans que ha vuelto a tener el control de su vida", añadió la fuente.