Alicia Vikander encuentra 'estresantes' las redes sociales

La actriz Alicia Vikander (27) se unió a Twitter y a Facebook en una ocasión en un intento de mantener a sus fans al día de las novedades de su carrera, pero acabó renunciando a las dos semanas porque sentía demasiada "presión".

"Lo intenté en una ocasión, pero sentía una presión constante por publicar cosas. Era muy estresante", confesó al periódico The Observer.

Alicia tampoco lleva nada bien que los paparazzi documenten cada uno de sus pasos, aunque no se siente cómoda quejándose de ello porque no quiere parecer una desagradecida.

"No aparezco haciendo nada interesante en ninguna de las fotos: solo comprando un libro o quedando con un amigo a tomar café. Es muy extraño. Y es muy duro decir nada al respecto porque tengo la oportunidad de ganarme la vida haciendo lo que más me gusta, pero no creo que sea algo a lo que puedas acostumbrarte", añadió.

Como fan, a Alicia no le gusta enterarse a través de las revistas de qué hacen sus estrellas favoritas en su vida personal.

"Me gusta el misterio, me gusta no saber nada sobre mi actor o actriz favorito. Me gusta ver a Meryl Streep trabajando y no saber nada sobre quién es más allá de lo que hace en pantalla... Creo que al final los actores acaban interpretando a otro personaje de alguna forma, una versión de ellos mismos para el público. Pero es un concepto inventado de ti mismo".