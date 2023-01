Alice Cooper pierde su teléfono móvil al menos 'dos veces al día'

El roquero Alice Cooper (67) no está acostumbrado a vivir pendiente de su teléfono móvil porque en los inicios de su carrera no existían ese tipo de artilugios, por lo que ahora no pasa un solo día sin que pierda o se olvide de dónde ha puesto su teléfono.

"Pierdo mi teléfono como unas dos veces al día, probablemente porque no me gusta nada. No me gusta la idea de estar pegado a una cosa alrededor de la cual gira todo tu mundo", confesó el roquero a la revista Q.

Sin embargo, Alice es consciente de que necesita tener un móvil a mano para mantenerse en contacto con su mujer Sheryl Goddard -con quien lleva casado desde 1976- y sus tres hijos -Calico, Dashiell y Sonora-, así que ha accedido a llevar consigo un modelo antiguo que sí sabe utilizar.

"Básicamente tengo un móvil antiguo con tapa para poder llamar a mi mujer, a mis hijos o a mi mánager, pero no tengo uno de esos teléfonos con los que puedes organizar un ataque aéreo en Irak como el resto de la gente", añadió.