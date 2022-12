Alice Cooper afirma que Miley Cyrus tiene el espíritu 'rockero' de los setenta

El cantante de heavy metal, Alice Cooper, piensa que la polémica Miley Cyrus es mucho "más salvaje" que sus homólogos masculinos y tiene el auténtico espíritu roquero "de los setenta".

"Es muy raro que todas las divas del pop sean ahora más salvajes que los chicos de las bandas de rock. Miley Cyrus es como un verdadera Hollywood Vampire. Tiene el mismo espíritu que había en los 70 de vivir la vida al máximo", asegura el artista en el periódico Daily Star.

Publicidad

Pero a pesar de estar sorprendido por la falta de verdaderas estrellas del rock masculinas, Alice admite que la música británica todavía le sigue gustando.

"Las nuevas bandas británicas como The Strypes y The Struts son geniales e incluso el nuevo disco de Mumford and Sons me impresionó".

Alice ha formado un supergrupo llamado Hollywood Vampires -en honor al grupo de los 70 del mismo nombre- con el actor Johnny Depp en la guitarra, el ex Beatle Paul McCartney y el vocalista de los Foo Fighters, Dave Grohl.

El roquero cree que Miley sería digna de unirse a la banda, pero señala a Depp como el compañero perfecto, ya que, dice, es un fabuloso guitarrista.

Publicidad

"Se convirtió en un actor serio, pero nunca abandonó la guitarra y conoce perfectamente estas canciones. La guitarra de Johnny es como Johnny, fresca y suelta. Paul quería tocar en el disco porque honra la memoria de John Lennon y si quisiera tocar en el escenario con nosotros sería genial", explica Alice, que junto a los Hollywood Vampires lanzará un álbum con clásicos temas de rock versionados el próximo 11 de septiembre. La banda se dejará ver por los escenarios por primera vez en el festival Rock in Rio Brasil, que tendrá lugar entre el 18 y el 27 de septiembre y para el que las entradas ya están agotadas.

Por: Bang Showbiz