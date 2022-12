Alesha Dixon no se siente 'culpable' por ser madre trabajadora

La cantante Alesha Dixon no se siente mal cuando deja a su hija Azura (1) -fruto de su relación con Azuka Ononye- a cargo de otros para centrarse en su carrera, algo que recomienda a todas las mujeres.

"No me juzgues, pero nunca. En absoluto [me he sentido culpable]. Claro que echo de menos a Azura y me muero por verla, pero estoy feliz de seguir trabajando y quiero que ella me vea haciendo algo que amo. Creo que uno de los mayores errores que cometen las mujeres es decir que se sienten culpables todo el tiempo, aunque no sea verdad. Porque hacen sentir al resto de mujeres que deberían sentirse culpables", explica la artista en la edición británica de la revista Glamour.

Sin embargo, Alesha tiene los mismos problemas que el resto para compatibilizar la vida familiar y la profesional.

"No sé si estoy yendo o viniendo en este momento. No te voy a engañar, compatibilizar trabajo, maternidad y vida no es fácil. Pero todas las mujeres estamos en el mismo barco, ¿no?", añade.

Pero lo que queda claro es que Alesha atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, ya que se siente más segura que nunca y no le tiene miedo a cumplir años.

"La filosofía de Oprah Winfrey al cumplir los 60 era: 'Piensa en todas las personas del mundo que nunca han llegado a cumplir 60'. Mis treinta han sido sin duda mi década favorita, y solo puedo imaginar que la siguiente será todavía mejor".