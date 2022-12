Alejandro Sanz y Raquel Perera dan la bienvenida a su hija Alma

El cantante Alejandro Sanz y su esposa, la diseñadora Raquel Perera, acaban de ser padres de nuevo tras la llegada al mundo de la pequeña Alma, la última incorporación a la familia numerosa del artista madrileño y sin duda la compañera de juegos perfecta para el primogénito de la pareja, Dylan (3), como publica la revista ¡HOLA!

Como ya anunciara el propio artista, el segundo bebé de su idílico matrimonio con Raquel ha nacido en territorio español y, de forma más concreta, en la exclusiva clínica Ruber de Madrid, donde su mujer ingresó este jueves para recibir a su esperada hija, quien precisamente ha nacido el mismo mes en el que llegó Dylan hace tres años.

"La niña va a nacer en España y vamos a pasar bastante tiempo aquí. Yo no puedo vivir en un sitio solo, pero no por nada. En América afortunadamente tengo muchos compromisos y necesito una base para poder viajar sin necesidad de cruzar el charco constantemente. Pero este es nuestro país y nuestras familias están aquí y eso no va a cambiar nunca. Una más para el censo", declaraba el cantautor madrileño al portal Mujer Hoy durante la recta final del embarazo de su esposa.

Sin duda, esta nueva experiencia paternal estará marcada por el mismo grado de compromiso que ha caracterizado la relación de Alejandro con su extensa prole, compuesta por Manuela (12), fruto de su extinto matrimonio con Jaydy Michel, Alexander (10) -nacido tras una breve relación con Valeria Rivera- y sus dos hijos en común con Raquel Perera.

"En mi casa siempre estamos juntos, vamos en pandilla. Casi siempre me acompañan [mis hijos], incluso Alexander y Manuela. Estamos muy unidos y tenemos una vida muy familiar", aseguraba a la misma publicación, dejando claro lo orgulloso que se siente de la estrecha relación que mantiene con todos sus hijos.