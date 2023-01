Alejandro Sanz se deshace en elogios hacia su 'querido amigo' Pablo Alborán

Además de erigirse como dos de los artistas más exitosos y reputados de la escena musical española, los cantantes Alejandro Sanz y Pablo Alborán han venido demostrando a lo largo de los últimos ocho años que entre ellos existe también un amistad muy especial y, sobre todo, una relación de admiración mutua que ha vuelto a quedar patente este viernes con el emotivo mensaje de apoyo que el primero le ha enviado al que ya se considera su sucesor de cara a su nueva gira.

"Compañero querido, Pablo Alborán, suerte con el inicio de tu gira. Talento, corazón y esfuerzo. Orgulloso de ti. Todo mi cariño, querido amigo, derrama tu arte por todas partes", le ha dirigido el madrileño a través de su perfil de Instagram junto a una foto en blanco y negro que les retrata a ambos fundidos en un abrazo.

A buen seguro, las palabras de aliento de Alejandro le habrán servido al malagueño para presentarse en el escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México con una seguridad adicional en sí mismo y en la calidad de su propuesta artística, la cual congregó anoche a miles de espectadores totalmente entregados ante su impresionante puesta en escena, la impecable voz del artista y la sensibilidad que exudan sus nuevos temas.

"Primera noche en el Auditorio Nacional. Ya es oficial, el Tour Prometo ha arrancado. No tengo palabras para describir lo que he sentido. Gracias a todo mi equipo por hacer posible este arranque de gira, gracias por el esfuerzo. Y gracias México, mi público, mi segundo hogar por hacerme sentir como en casa, darme el calor y la energía para sacar las alas y volar hasta Saturno.

"Mañana repetimos.. no me lo creo", publicó el astro de la música poco después del recital, poniendo de manifiesto que no habría podido empezar con mejor pie, o con un recibimiento más caluroso, su esperado nuevo periplo por Latinoamérica.

