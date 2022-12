Alejandro Sanz: 'Mi hijo Dylan es el que manda en casa'

El cantante Alejandro Sanz no se engaña a sí mismo cuando se trata de reconocer quién manda en su casa, ya que el fuerte carácter de su hijo Dylan (3) -fruto de su relación con la diseñadora Raquel Perera, madre también de su hija Alma (8 meses)- le ha convertido en el rey indiscutible de la familia, capaz de hacer básicamente lo que le viene en gana.

"Mi hijo Dylan es el capitán Tapón, porque es el que manda en casa aunque sea un tapón. Tiene un aire de protagonismo constante. Y espero que se desarrolle bien y crezca más que su padre, ¡porque si no me va a querer matar! Me quita el partido de fútbol en la televisión para poner a Bob Esponja: ¡ordena y manda! Y ya tiene hasta fans. A las firmas de discos vienen muchas chicas con sus hijas de 3 o 4 años y me dicen: 'Quiero conocer al capitán Tapón'", aseguró el cantautor madrileño en el programa argentino 'AM' de la cadena Telefe.

En su nuevo disco, 'Sirope', Alejandro ha querido dedicarle uno de los temas a Dylan, en el que el pequeño participa poniendo los coros, aunque por el momento su padre no tiene planeado animarle a él ni a ninguno de sus hermanos -Manuela (13) y Alexander (11)- a que sigan sus pasos en la industria musical.

"Todavía es muy pronto para decirlo, y yo no quiero forzarles a que hagan absolutamente nada. Yo lo que quiero es que sean felices. Son buenos niños y tienen muy buen corazón, y para mí eso es lo importante", aseguraba el intérprete al portal Granada Hoy.