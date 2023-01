Alejandro González Iñárritu arrasa en los Globos de Oro

'El renacido', la película del mexicano Alejandro González Iñárritu, ha sido la gran triunfadora de los Globos de Oro 2016 al hacerse con tres de los premios más importantes de la velada: Mejor Película de Drama, Mejor Director y Mejor Actor de Drama para su protagonista, Leonardo DiCaprio.

"Quiero compartir este premio con todos los pueblos indígenas representados en esta película y con todas las comunidades indígenas de todo el mundo. Es hora de que empecemos a reconocer vuestra historia y a proteger vuestras tierras de los intereses corporativos. Es hora de que empecemos a proteger este planeta para las futuras generaciones", aseguró Leonardo en su discurso de agradecimiento tras recoger el galardón, el tercero que recibe a lo largo de su carrera en dicha categoría.

La única categoría en la que no venció la cinta de Iñárritu de las cuatro en las que estaba nominada fue en la de Mejor Banda Sonora, un reconocimiento que fue a parar a manos de Ennio Morricone por su trabajo en 'Los odiosos ocho' de Quentin Tarantino. En la categoría de Mejor Canción, el vencedor fue Sam Smith gracias al tema de la película de James Bond 'SPECTRE', 'Writing's on the Wall'.

La película 'Marte' del cineasta Ridley Scott se llevó a casa el Globo de Oro a Mejor Película de Musical o Comedia y su protagonista, Matt Damon, se alzó con el premio a Mejor Actor de Musical o Comedia.

La actriz Kate Winslet consiguió el cuarto Globo de Oro de su carrera en la categoría de Mejor Actriz de Reparto de Película por su interpretación de la ejecutiva de marketing Joanna Hoffman en el biopic 'Steve Jobs', un premio que dedicó a todas las mujeres presentes en la gala y a su compañera de profesión Cate Blanchett. Por su parte, Cate perdió el galardón a Mejor Actriz de Drama al que estaba nominada por su trabajo en 'Carol' a manos de la joven Brie Larson gracias a la interpretación de esta en la cinta 'La habitación'.

Jennifer Lawrence se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia por su papel en 'Joy', aunque una de las grandes sorpresas de la noche fue sin duda que Sylvester Stallone se llevara el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en 'Creed'.

En las categorías de televisión, otro de los ganadores de la noche fue el mexicano Gael García Bernal por su interpretación de un excéntrico director de orquesta en la ficción televisiva 'Mozart in the Jungle', que también se llevó el premio a Mejor Serie de Televisión de Comedia.

"Quiero dedicar esto a la música, a toda la gente que encuentra la paz, la justicia y un terreno común en la música... Y a Lázaro y a Libertad [los dos hijos que tiene junto a su expareja, la actriz argentina Dolores Fonzi], que son la música que escucho cada mañana", afirmó el actor al recoger su premio.

Lady Gaga también recogió el Globo a Mejor Actriz de Miniserie o Película para Televisión por su trabajo en 'American Horror Story: Hotel'.