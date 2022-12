Al príncipe Guillermo de Inglaterra le ofrecen un 'beso con lengua'

Hace falta humor y ciertas agallas para ofrecerle un beso con lengua a un príncipe. Pero eso es lo que ha hecho la escritora australiana Kathy Lette ('Sexy de la muerte', 'Cómo acabar con tu marido') quien aprovechó la cercanía de tener que entregar al príncipe un premio durante un partido de polo para ofrecerle, en tono de humor, un beso algo más picante que los que está acostumbrado a recibir.

"Clarence House me llamó y me dijo que se habían dado cuenta de que yo era una de las celebridades que iban a ir al partido de polo, por lo que me preguntaron si podía entregar al príncipe el trofeo. Estarían cortos de famosos ese día. Antes de encontrarme con Guillermo pregunté cuál era el protocolo a seguir de cara a darle el trofeo y me dijeron que tenía que besarle en la mejilla cuando se lo entregara. Recuerdo que cuando se acercaba se le veía increíblemente aburrido. Así que cuando llegó a mí le dije: 'Se supone que tengo que besarte ahora, ¿lo quieres con lengua?'. Se rio y me dijo: 'A lo mejor luego'", contaba la popular autora, de 56 años, en el programa británico 'Lorraine' de la cadena ITV.

Pero no fue solo al príncipe Guillermo a quien hizo gracia la broma de Lette, su hermano Enrique encontró también muy divertido el comentario.

"Se lo debió contar a su hermano Enrique, porque más tarde él se acercó a mí y me dijo si yo lo quería con lengua. Creo que estaban muy contentos de no haber sido tratados como príncipes por una vez", explicaba.