Al Pacino se siente afortunado por no haber sufrido nunca depresión

A pesar de que Al Pacino ha tenido que vivir épocas duras en su vida, como cuando tuvo que luchar contra su alcoholismo, el actor se siente agradecido de no haber caído en una depresión, como lo hicieron sus ya desaparecidos compañeros de profesión Robin Williams y Philip Seymour Hoffman.

"Podría haber caído en una depresión, pero no fue así. La gente se deprime y empieza a sentirse muy, muy triste y pueden estar así mucho tiempo. Es aterrador. Yo he atravesado etapas en las que me he sentido muy triste, pero no tanto. Me siento bien y doy gracias", señaló a la edición de noviembre de la revista Loaded.

Los serios problemas que el intérprete tuvo con el alcohol y que casi le condujeron a la ruina personal, se produjeron décadas atrás, cuando, como él mismo explica, todo era muy diferente a como es actualmente.

"Los teléfonos inteligentes son un nuevo mundo, lo creáis o no yo viví en otro mundo tiempo atrás sin selfis ni cámaras. Solo en las alfombras rojas", añadió.

Pero a pesar de todo, Pacino está encantado de haber podido dedicar su vida a ser actor, ya que una de las cosas que más le llenan es el que todo el mundo le conozca cuando sale de casa.

"Me encanta, adoro que la gente me reconozca. He estado demasiado tiempo haciendo películas. La gente ha crecido contigo. Eso es bonito, la gente ha crecido viendo tus películas", sentenció.