Aislinn Derbez: vegetarianismo y meditación

Aunque la actriz Aislinn Derbez (28) presume de llevar un estilo de vida natural, para ella el vegetarianismo fue más una obligación que una opción, ya que desde que dejó la carne su salud ha mejorado. Además considera comer carne "una falta de respeto" a los animales.

"Me di cuenta de que a medida que iba dejando la carne mi salud mejoraba. Dejé de tener colitis y se me quitaron enfermedades comunes como la gripe. Otra de las razones es por respeto a los animales, no me gusta la idea de quitarle la vida a uno para comértelo", señala la actriz en la revista InStyle.

La intérprete se confiesa también una adicta a la meditación, de hecho gracias a ella ha podido encontrar el "equilibrio" en todas las facetas de su vida.

"Esta práctica es fundamental en mi vida; la hago a diario, hasta en el coche, mediante respiraciones y música zen. Meditar me permite conseguir un equilibrio entre mi vida personal y profesional, reflexionar y mantenerme relajada".

No es ningún secreto que en la vida de Aislinn tanto el plano sentimental como el profesional están ampliamente cubiertos, la actriz mantiene una relación desde hace más de un año con Mauricio Ochmann tras compartir rodaje en la película 'A la mala', uno de los dos proyectos que estrena este año junto con 'Estar o no estar'.

Por Bang ShowBiz