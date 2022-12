Águeda López vuelve a defender su amor por Luis Fonsi

La modelo española ha logrado dejar atrás todas las acusaciones vertidas por la exmujer de Luis Fonsi, la actriz Adamari López, quien siempre mantuvo que Águeda López se había interpuesto en su matrimonio, provocando la ruptura definitiva con el cantante.



"Mi amor por Fonsi tiene cimientos muy puros, yo nunca fui la mala. La gente puede pensar lo que quiera, pero creo que al final el tiempo tiene la razón y Dios jamás se equivoca, confío en que algún día estas personas se den cuenta", afirmó la modelo al diario El Nuevo Día.



La atractiva modelo aseguró que el torbellino de comentarios negativos en los que se vio envuelta le causaron un profundo dolor, ya que desde que salió a la luz su relación con el artista boricua la popularidad de la ella creció como la espuma, convirtiéndose en uno de los objetivos más perseguidos por la prensa.



"Al principio no fue fácil porque yo no era una figura pública y no estaba acostumbrada a estar bajo la crítica de todo el mundo. Además, estaba embarazada y todas tenemos las hormonas disparadas durante ese periodo, así que no paraba de decir: '¡Ahhh!, ¿por qué?'", reveló.



Además de encontrar consuelo en el cantautor, Águeda tuvo en su madre a su principal apoyo, quien no dudó en ayudar a su hija a sobrellevar las duras críticas confiando en que con el paso del tiempo la situación se normalizase.



"Mi madre siempre me dice: 'Mira hija, ni siquiera es algo que dice todo el mundo y además vamos a confiar en que el tiempo ponga todas las cosas en su lugar'. Tengo la conciencia muy limpia y tranquila", afirmó.



Aunque estos comentarios llegaron a afectar enormemente a la modelo, la pareja logró superarlos y actualmente se encuentra en un momento muy dulce junto a su hija Mikaela, formando así una familia que pretende ampliar y también formalizar a finales del próximo año pasando por el altar.



"Somos muy familiares, por lo menos queremos un hijo más. Si Dios me lo permite me encantaría volver a ser madre", confesó ilusionada.



Mientras espera para volver a convertirse en madre por segunda vez, Águeda aprovecha cada momento para estar con su pequeña, el verdadero motivo por el que ha lanzado una línea de ropa infantil bajo el nombre de Mikaboo, un proyecto para el que contó con la inestimable ayuda de su pareja.



"Fonsi me dijo: 'Si te gusta, hazlo. Pero hazlo bien, no a medias'. Me ayudó mucho", contó emocionada, después de confesar que el cantante le había regalado una máquina de coser al ver cómo proliferaban las colecciones de ropa en las que madre e hija lucían las mismas prendas.

Fuente: Bang Showbiz