Águeda López controla a las fans más radicales de Luis Fonsi

Desde que Luis Fonsi estrenara en todo el mercado hispanohablante su nuevo trabajo discográfico, el ya exitoso 'Ocho', el artista portorriqueño y su prometida, la modelo española Águeda López, no han dejado de celebrar por todo lo alto la gran acogida que ha recibido el álbum entre su numerosa legión de seguidores, aunque la guapa maniquí también se ha encargado personalmente de atenuar el entusiasmo incontrolado de sus fans más acérrimas haciendo gala de su sentido del humor.

"Jamás me olvido de vosotras, chicas, las quiero mucho y no me pondré brava a pesar de algunas cosas que estoy escuchando", bromeó la estrella de las pasarelas ante los numerosos comentarios que le han dejado en su perfil de Twitter usuarias con nombres tan explícitos como 'la amante de Fonsi'. "Que sepáis que sigo siendo la amante oficial de Luis Fonsi. Nunca lo olvidéis, solo espero que no te pongas brava", le dirigía anteriormente la citada internauta tras un acalorado debate entre varias fans, quienes hacen todo lo posible por llamar la atención del cantante.

"Por favor, dile a Fonsi que conteste a algunos de los muchos mensajes que le he enviado por Twitter. Eres mi última esperanza para hablar un poquito con él", escribía otra de sus admiradoras más fanáticas.

Aunque en los últimos tres años Águeda López se ha integrado como nadie en los círculos de fans que atesora su futuro marido, a muchas de ellas probablemente no les acabe de entusiasmar la idea de que su ídolo se encuentre planificando ya la esperada boda que protagonizará con la española a finales de este año, un momento cumbre en su bonita historia de amor que, además, proporcionará a su pequeña Mikaela (3) toda la estabilidad de un núcleo familiar destinado a ser cada día más fuerte.

"Este anillo de compromiso está brillando más que nunca y eso es porque nos vamos a casar muy pronto, a finales de este año. Va a ser algo muy privado, muy familiar y muy especial. Estamos viendo opciones y varios lugares, no va a ser algo de lo que voy a hablar mucho, pero tampoco va a ser algo que vaya a esconder. Cuando llegue el momento lo voy a compartir con la gente que quiero y lo voy a celebrar. Nosotros llevamos tiempo viviendo juntos, tenemos una familia, tenemos estabilidad, paz y fe en nuestra relación, así que este paso nos ayudará a festejar y consolidar todo eso", confesaba Luis Fonsi durante la reciente presentación de su nuevo material discográfico.