Adam Levine perdió el título de 'hombre más sexy del mundo' con 'Thor'

A Adam Levine no le ha pesado lo más mínimo ceder el título de hombre más sexy del mundo otorgado por la revista People al actor Chris Hemsworth, ya que considera que el protagonista de la saga de películas 'Thor' es "un tipo muy atractivo".

"Es muy, muy guapo. Es un tipo muy atractivo. ¡Por dios, si es Thor! Lo que quiero decir con esto es que se lo merece", aseguró el músico al portal Access Hollywood.

Sin embargo, la pérdida del codiciado título a manos de Chris ha provocado que Adam se convierta en el blanco de las burlas de Blake Shelton, su compañero en el programa 'La Voz', con quien mantiene una relación de amor-odio.

"Ni siquiera sé quién es el otro tipo, no tengo ni idea de quién es. Pero puedo garantizar que es más atractivo y probablemente mucho mejor persona que Adam", bromeaba Shelton.

Pero Adam prefiere no dar importancia a los pesados comentarios de su compañero, achancándolos a sus celos por no poder ser él también un hombre de portada.

"Lo que pasa es que Blake solo logró estar dentro de la revista. En la categoría de los chicos que no son lo bastante sexys para estar en portada", afirmó divertido el líder de Maroon 5

Por: Bang Showbiz