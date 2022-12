Adam Lambert mantiene relaciones sexuales con artistas que esconden su homosexualidad

El cantante Adam Lambert confiesa haber mantenido relaciones sexuales con varias estrellas de Hollywood que no son públicamente gays y, aunque se niega a desvelar los nombres, sí está seguro de que es la actitud machista que impera en la industria del cine y la música lo que les hace ocultar su homosexualidad.

"He estado con varios de ellos [actores y cantantes]. Tanto en la música como en el cine tienes que recordar que esas industrias están principalmente lideradas por hombres, así que quizás se debe a ello [que no salgan del armario]. Pero siendo las mujeres las primeras que van a ver las películas y las primeras en comprar discos no debería importarles tanto, ¿no?", explica en la edición de junio de la revista Glamour.

El cantante, quien actúa con los emblemáticos Queen, nunca ha tenido problemas para hablar sobre su condición sexual, y admite que también ha tenido experiencias con mujeres en el pasado.

"Creo que las mujeres son hermosas, y siempre me doy cuenta de cuándo una chica huele bien. Como muchos hombres gays me siento atraído por las mujeres que son muy seguras de sí mismas... Me he acostado con mujeres antes. La primera vez fue con 29 años. Fue algo imprevisto, pero sentí mucha curiosidad. Fue genial", añade.