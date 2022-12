Acusan a Ariana Grande de creerce una 'diva'

Pese a sus 21 años, la cantante Ariana Grande ha comenzado a labrarse la reputación de ser una de las estrellas con una lista de exigencias más grande en la industria del espectáculo, un comportamiento que habría llegado al punto de lo ridículo en el plató de un programa de televisión al que acudió recientemente.

"Se comporta como si fuese la presidenta. Todo el mundo se estresa muchísimo, pero al mismo tiempo se burlan de ella porque arma demasiado escándalo por cosas sin importancia. Además, siempre trata de forma condescendiente a todos los que están a su alrededor", aseguró al periódico New York Post una persona presente en la grabación.

Las maneras de diva de Ariana parecen salir a la luz cada vez que la joven se pone delante de una cámara, ya que recientemente detuvo una sesión fotográfica porque no le gustaba la primera de las instantáneas que le habían sacado, además, consideró que sus instrucciones sobre "no usar luz natural" y "fotografiar únicamente el lado izquierdo de su cara" no se habían tenido en cuenta, según informó el portal australiano news.com.au.

Incluso los encuentros con la prensa de la cantante se regirían por una serie de reglas establecidas de antemano por la propia Ariana, entre las que se encontrarían no preguntarle "por sus relaciones sentimentales, novios o exnovios" o "por su colaboración profesional con Justin Bieber".

Por: Bang Showbiz

