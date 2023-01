Abogada de Angelina Jolie renunció “harta de su actitud irracional”

Aunque Angelina Jolie presentó la demanda de divorcio para poner punto final a su matrimonio de dos años con Brad Pitt en septiembre de 2016, el proceso legal para disolver su unión y determinar los términos de la custodia de sus seis retoños aún no se ha cerrado. De hecho, las últimas informaciones al respecto que salieron a la luz este fin de semana aseguraban que la abogada de la actriz, Laura Wasser, había decidido renunciar a seguir representándola harta de su actitud irracional en lo que respecta a su prole.

En concreto, el portal TMZ citaba como motivo de su 'ruptura profesional' la reputación que precede a Wasser como partidaria de llegar a acuerdos sobre la patria potestad de los hijos de sus clientes de la forma más civilizada posible, algo que no se ajustaría a los planes de la oscarizada intérprete. Sin embargo, la portavoz de la estrella de Hollywood, Mindy Nyby, ha aclarado mediante un comunicado público que Wasser continúa trabajando con Angelina: "Acabo de hablar con Laura. Esa historia no es cierta y ella no va a renunciar, ni ahora ni en un futuro", ha afirmado.

Publicidad

Hasta la fecha Angelina ha sido quien tiene la custodia física de sus hijos, que obtuvo en base a un acuerdo provisional al que llegaron ambas partes a finales del mismo año en que solicitó el divorcio, pero el pasado mes de junio el juez encargado del caso dictaminó que los niños debían pasar más tiempo con su padre y que su madre debía ayudarles en la medida de lo posible a reparar su relación afectiva.

Por: Bang Showbiz

En Irak, Angelina Jolie aboga por evitar los conflictos

Inician grabaciones de ‘Maléfica 2’ con Elle Fanning y Angelina Jolie

Publicidad

Custodia de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie retrasaría estreno de 'Maléfica 2'

Publicidad

Publicidad