Abigail Breslin rompió a llorar cuando conoció a Zac Efron

Aunque la actriz Abigail Breslin (19) está acostumbrada a codearse con grandes estrellas en la alfombra roja desde que saltó a la fama siendo una niña con la película 'Pequeña Miss Sunshine', no pudo evitar romper a llorar cuando conoció a uno de los ídolos de su adolescencia: Zac Efron.

"Lloré cuando conocí a Zac Efron y salí huyendo porque... bueno, ya sabes, era el protagonista de 'High School Musical'. También salí corriendo cuando me presentaron a Ryan Gosling. Puede que esa sea la razón por la que no tengo novio", reveló la joven a la revista In Touch Weekly.

Cuando está lejos de las cámaras y del bullicio de Hollywood, Abigail es una adolescente normal que se preocupa por cosas tan terrenales como los problemas con los chicos.

"En una ocasión alguien me dijo que nunca me preocupo por una película, por tener que escribir un libro o grabar un disco, pero me pongo muy nerviosa si un chico no contesta mis mensajes. Pero yo diría que eso es algo normal. Hay unas cuantas personas especiales en mi vida, pero desgraciadamente no estoy saliendo con ninguna de ellas", añadió.

A diferencia de otras actrices y cantantes de su misma edad, a Abigail nunca le ha interesado 'desmelenarse' porque se preocupa demasiado por su carrera.

"Mi familia hace que mantenga los pies en la tierra. Y mis amigos se aseguran de que no se me suban las cosas a la cabeza. Me gusta tanto lo que hago que jamás arriesgaría mi carrera por nada. A nivel profesional quiero seguir haciendo cosas que me resulten un desafío creativamente".