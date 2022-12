Aaron Taylor-Johnson no nota la diferencia de edad con su mujer

En el amor la edad no importa, y si no que se lo pregunten al actor Aaron Taylor-Johnson, quien hace caso omiso a todos aquellos comentarios que cuestionan el amor entre él y su mujer, la directora de cine Sam Taylor-Wood, por los 23 años de diferencia que hay entre ellos.

"No voy a entablar una conversación sobre eso [la diferencia de edad]. Al principio, cuando leía artículos me jod*a mucho... ¿Qué coj*nes importa nuestra edad? Nunca me di cuenta de ello cuando nos enamoramos. Y ahora tampoco lo hago... Nosotros conectamos instintivamente... La gente que me conoce me llama Benjamin Button, creen que tengo un alma vieja y ella un alma joven", reveló el intérprete a The Times.

Publicidad

Aaron (24) contrajo matrimonio con Sam (48) en 2012, aunque para él nunca supuso un problema pasar por el altar a una edad tan joven, pues deseaba tener hijos con la directora lo más pronto posible.

"Conocí a Sam y supe que quería estar con ella. Y cada vez lo tenía más claro... Quería tener hijos, los tuvimos y yo estaba encantado. Me retiré durante un tiempo [del cine] y me involucré en su embarazo", añadió.