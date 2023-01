Aaron Díaz evita poner celosa a su mujer Lola Ponce

Uno de los inconvenientes de tener un físico tan impresionante como el de Aaron Díaz es que resulta muy complicado no atraer miradas lujuriosas, algo que puede suponer un verdadero problema cuando se tiene una mujer tan celosa como la de él, la actriz Lola Ponce. Por eso Aaron hace todo lo posible para no darle a su pareja motivos para desconfiar de él.

"Soy súper celosa, pero Aaron me cuida y jamás genera una situación incómoda para que yo reaccione. Al contrario, me protege muchísimo. Con él jamás tuve la necesidad de decir qué cosas no me gustan. Es un príncipe nato", reveló Lola en una entrevista a la revista Luz.

A pesar de la naturaleza celosa de Lola, Aaron y ella han conseguido formar una de las parejas más estables del mundo del espectáculo junto a sus hijas, Erin (2) y Regina (15), a quienes la intérprete dedica todo su tiempo.

"¡No me alcanzan las horas del día para hacerlo todo! Me despierto a las 6 porque Regina es mañanera. Después preparo a Erin para el jardín de infantes y me quedo en casa subiendo fotos y armando contenido para [mi página web] Snap Lola", añade.

El matrimonio se casó en secreto en mayo de 2015 en una íntima ceremonia celebrada en su casa a la que no invitaron a nadie, un día que Lola recuerda como uno de los más mágicos de su vida.

"Compramos una casa nueva y ese día Aaron me sorprendió citando a una notaria. Ahí mismo me dijo: 'Hoy te casarás conmigo'. Y así fue, la ceremonia fue en la cocina. Jamás voy a olvidar ese día tan mágico, además llovía a cántaros. Acepté por eso, porque novia bañada, novia afortunada".