A William Levy solo le seducen las mujeres 'con carisma'

El actor William Levy ha querido dar alguna pista sobre la mejor manera de seducirle a todas aquellas interesadas en conquistar su corazón de cara a su regreso al mundo de los solteros tras romper su relación con Elizabeth Gutiérrez, su pareja durante 11 años y madre de sus hijos Christopher y Kailey.

"Me gusta una mujer que sea carismática. Creo que esa es la cualidad que la hace hermosa. Su personalidad y la forma en que se comporta delante de otro. Sinceramente, me encanta una mujer segura de sí misma", confesó el intérprete cubano a la revista Latina.

No deja de resultar comprensible que William -a quien hace unas semanas se relacionó sentimentalmente con Jennifer Lopez- busque una pareja con un nivel de confianza comparable al suyo, capaz de poner nerviosa a una actriz como Sharon Leal, su compañera de reparto en el thriller erótico 'Addicted'.

"Tengo que decirlo, William Levy tiene algo especial. Nunca había tenido un amante o un novio latino, pero él tiene un carisma que hace que no tenga que esforzarme demasiado. Solo tenía que decir una frase con ese acento y ya estaba en plan: '¡Vamos a ponernos a ello!'. No podía evitar pensar: 'No sé por qué esto está tocando todos los botones adecuados, ¡pero lo está haciendo!'. Es que William tiene algo especial y me pilló con la guardia baja", explicaba divertida al portal Madame Noire.