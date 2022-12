A will.i.am no le gusta irse de vacaciones

El polifacético will.i.am es un adicto al trabajo que no encuentra divertido irse de vacaciones con sus amigos porque no le ve la gracia a relajarse y no hacer nada.

"Mis amigos me convencieron para ir de vacaciones y cuando llegue allí pregunté: '¿Qué hacemos ahora?'. Y ellos me dijeron: 'Ya lo estamos haciendo'. Pero era muy aburrido. Yo decía: 'Nos pagan por hacer cosas, ¿por qué nosotros estamos pagando por no hacer nada?'", cuenta en la revista HELLO!

Para will.i.am su vida es una constante vacación porque se divierte mucho con su trabajo.

"Prefiero pasármelo bien y hacer cosas que me gustan, y que me paguen por ello. Esto son vacaciones constantes, es increíble".

Y cuando will.i.am no se siente tan feliz, sino que está triste o estresado, usa la música como remedio.

"Si estoy estresado, deprimido o frustrado suelo escribir canciones sobre ello. Mi terapia es componer o hacer bromas", declara.

Pero además de ese estado de felicidad que le gusta alcanzar, will.i.am atesora cada segundo de su vida con mimo.

"Ahora mismo [soy feliz]. Cada momento es mi momento más feliz porque si no, significa que no aprecio este momento".