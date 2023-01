A Stephen Moyer le gusta rodar escenas de sexo con su mujer Anna Paquin

Aunque la mayoría de los actores afirman que rodar momentos de pasión es una experiencia muy incómoda, Stephen Moyer disfrutó grabando escenas de sexo con su mujer en la vida real, Anna Paquin, en la serie 'True Blood'.

"Se supone que tienes que decir sobre grabar escenas de sexo... 'Es muy difícil, ya sabes, porque están ahí los de iluminación y los cámaras, y todo el mundo te está mirando'. Pero a mí nunca me ha pasado eso. A mí me gusta rodarlas", explicó el intérprete en el programa 'Watch What Happens Live'.

Stephen tiene incluso una escena favorita de todas las que él y Anna protagonizaron juntos en la pequeña pantalla como sus personajes del vampiro Bill Compton y la camarera Sookie Stackhouse.

"¿Puedo ser muy directo? Mi preferida es en la que estamos en la cama y le practico sexo oral y después le muerdo el cuello y le paso la sangre a su boca y luego vuelvo a chuparla", explicó Stephen, quien comentó en broma que, llegados a cierto punto, su mujer y él empezaron a plantear no simular esas escenas.

En el set de rodaje de 'True Blood' también hubo momentos para el romanticismo, ya que allí fue donde Stephen se enamoró prácticamente a primera vista de Anna.

"Después del tercer o cuarto día, y sé que esto va a sonar muy cursi, pero para ese entonces ya sabía que quería pasar el resto de mi vida con ella".

Por: Bang Showbiz