A Sienna Miller la maternidad la deja 'exhausta'

La actriz Sienna Miller -madre de Marlowe (3) junto a su exprometido Tom Sturridge- encuentra que la maternidad es algo "increíble", aunque hubiera deseado "gestionar" mejor su vida para no tener la sensación de estar siempre de un lado para otro.

"Obviamente tener un bebé es la experiencia más increíble de tu vida aunque también te lleva al caos y terminas exhausta. Podría literalmente dormirme en esta mesa. Me gustaría ser mejor gestionando las cosas. Me gustaría ser excelente, aunque no nos daríamos cuenta incluso si lo fuéramos. Este es la maldición de ser madre, simplemente nos movemos en la imperfección. Estoy intentando hacerme a la idea de hasta qué punto tengo la culpa. A veces siento que se trata de una emoción inventada. Es extraño castigarnos a nosotros mismos de esta manera. No es sano", revela la intérprete en la edición británica de la revista Vogue.

Por su parte, Sienna mantiene una relación muy cercana con su madre y con su hermana Savannah, aunque como en todas las familias a veces "le vuelven loca".

"Estoy muy unida a ellas, son mujeres muy importantes e influyentes en mi vida, ¡pero claro que a veces nos volvemos locas entre nosotras!", añade Sienna.

En este momento la prioridad de la actriz es su familia, por lo que no hace un esfuerzo excesivo en cuidar su armario.

"No recuerdo la última vez que fui de compras. Lo juro por Dios, la mayoría de días llevo vaqueros, zapatillas y camisetas".

