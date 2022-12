A Sharon Osbourne le 'aterra' la idea de padecer alzheimer

La estrella televisiva Sharon Osbourne se siente "aterrorizada" ante la idea de padecer alzheimer - enfermedad que acabó con la vida de su padre en 2007 a los 81 años- después de someterse a una batería de pruebas genéticas que concluyeron que posee dos de los cuatro genes responsables de la alteración neurodegenerativa.

"[Cuando me dieron la noticia] estaba aterrada porque mi padre murió de alzheimer. Es la enfermedad más descorazonadora que existe. Ver a alguien a quien quieres padecerla es horrible. Y no hay nada que puedas hacer para prevenirla, nada. Alguna gente dice que puedes probar a consumir aceite de hígado de bacalao y a hacer muchos puzles. Pero después miro a la gente a la que le han diagnosticado demencia... Mi padre era un hombre muy activo mentalmente, y ahí están también los ejemplos de Margaret Thatcher o Ronald Reagan... Eso es lo que me asusta de verdad", confesó al periódico Daily Mirror.

A la hora de someterse al test genético, Sharon contó con el apoyo de su marido Ozzy Osbourne, quien también quiso realizarse las mismas pruebas.

"Ozzy y yo nos hicimos las pruebas en una universidad de Inglaterra y los resultados tardaron tres meses en llegar. Analizan cada célula, cromosoma y gen de tu cuerpo. Es como un test de ADN pero un millón de veces más sofisticado. Los resultados concluyeron que tenía dos de los cuatro genes que causan alzheimer. No son los dos principales, pero sí que están ahí", añadió.