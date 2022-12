A Scott Eastwood no le interesa vivir en Hollywood

Al actor Scott Eastwood -hijo del legendario Clint Eastwood- no le atrae la idea de abandonar su tranquila vida en San Diego para mudarse a Los Ángeles y disfrutar del estilo de vida propio de una estrella de cine.

"Vivo en San Diego. Soy surfero y me encanta estar al aire libre y pescar. Los Ángeles no es un sitio para mí", explicó a su paso por el programa 'Sunrise'.

La pasión de Scott por el surf le llevó a vivir una larga temporada en Australia, donde se dedicó en cuerpo y alma a disfrutar de su hobby.

"Viví en Australia cuando tenía como 20 años, así que hace ya casi diez. Viví en Gold Coast, Burleigh Heads y Coolangatt, y también en Manly [Sídney], Manly Beach. Así que estuve en todos lados, simplemente dedicándome al surf", explicó.

Ese mismo espíritu aventurero es el que le empujó a saltarse las órdenes de los productores de su última película, 'El viaje más largo' -en la que da vida a un vaquero de rodeo- para cabalgar sobre un toro de verdad.

"¡Me siento en muchos toros durante la película! Pero, por supuesto, Fox no me dejó cabalgar 'de verdad' sobre ninguno. Me dijeron: 'Absolutamente no, la aseguradora no lo aprobaría'. Así que lo hice a sus espaldas, después de terminar de rodar. Me dio miedo, pero era algo que tenía en mi lista de cosas por hacer. Uno de mis mejores amigos lo había hecho antes y básicamente me dijo que si no lo hacía, no dejaría de recordármelo", añadió.