¿A quién apoya Ricky Martin en el Mundial de Brasil?

Aunque nada le haría más feliz estos días que poder realizar una escapada a tierras brasileñas para disfrutar en vivo del Mundial de Fútbol, el cantante Ricky Martín tiene claro que la suya es una situación delicada ya que, a falta de una selección portorriqueña a la que apoyar, está convencido de que no conseguirá quedar bien con nadie independientemente del país al que decida apoyar.

"Tengo ciudadanía española, pero la maestra de mis hijos en francesa, aunque vivo en Estados Unidos. Mi representante es alemán, tengo grandes amigos en Chile, y ahora también vivo en Australia... Elija a quien elija, no quedo bien con nadie", bromeó el artista durante una entrevista para el canal chileno Tele13.

Pero ese pequeño inconveniente no ha mermado sus ganas de disfrutar del ambiente festivo que rodea a la competición deportiva, de la que guarda muy buenos recuerdos gracias al éxito que cosechó con su himno 'La Copa de La Vida' en el Mundial de Francia 98 y que supuso su trampolín hacia el estrellato internacional.

"Me hace mucha falta sentarme en un partido y ver a las selecciones, es algo que me muero de ganas de hacer. Claro que, si me invitan, me gustaría ir para cantar en vivo, pero de todas maneras me encantaría escaparme un poquito, necesito sentir esa pasión que se está viviendo en Brasil", aseguró.

Sin embargo, más allá de su devoción por el deporte rey, para Ricky el aspecto más importante del torneo deportivo es su capacidad para promover la tolerancia y reunir a diferentes culturas en un mismo lugar, aunque sea solo por unos días.

"Me alegro de que el Mundial haya generado esta atmósfera de alegría y entusiasmo que ya se puede ver por las calles. Me encanta la idea de que gente de todos los países y de diferentes culturas se unan al menos una vez cada cuatro años para vivir con emoción un sentimiento compartido", declaraba recientemente en una entrevista a Radio Nacional de España.