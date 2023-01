A Priscilla Presley le gustaría volver a vivir su boda con Elvis Presley

A pesar de que la actriz Priscilla Presley se divorció de Elvis Presley en 1973 -cuatro años antes de su muerte en 1977-, aún siente un cosquilleo en el estómago cuando recuerda su boda con el cantante en el Hotel Aladdin de Las Vegas en 1967.

"Probablemente nuestra boda [es el momento que más me gustaría volver a vivir], tenía 21 años y no fue muy ostentoso, se organizó todo de manera muy privada. No fue como hoy en día donde todo el mundo tiene la boda más cara, más grande y mejor. Fue una boda muy bonita. Después nuestros amigos se nos acabaron uniendo en Memphis", contó Priscilla en el programa 'Good Morning Britain'.

Sin embargo, la estadounidense de 70 años recuerda de manera muy diferente su vida junto a Elvis, ya que le costaba mucho sobrellevar su estilo de vida roquero.

"No fue como nada de lo que me hubiera podido imaginar. Era una niña lanzada al mundo del rock 'n' roll a una edad muy temprana. La vida no era normal en ningún aspecto, vivíamos por la noche y dormíamos por el día", confesó.