A Miranda Kerr le gusta ser evaluada tras mantener relaciones sexuales

La modelo Miranda Kerr siempre intenta "superarse a sí misma" en todas las facetas de su vida, por lo que le gusta recibir comentarios de sus acompañantes tras mantener relaciones sexuales con el fin de mejorar. "Siempre pido una crítica sobre cómo he estado. Quiero superarme en todos los aspectos de mi vida", señaló a la edición británica de la revista GQ. La maniquí australiana está soltera -se separó de Orlando Bloom el año pasado, con quien es madre de un niño, Flynn-, por lo que no descarta "explorar" la sexualidad con alguna mujer en el futuro. "Aprecio tanto a los hombres como a las mujeres. Quiero explorar, nunca digo nunca", reveló. Aunque Miranda está disfrutando de su soltería, no está interesada en relaciones esporádicas. "Estoy quedando con gente y lo estoy disfrutando mucho. Tener unos padres felices es mucho mejor que tenerlos infelices [en referencia a su hijo Flynn]. Es mi momento para explorar y divertirme. No estoy buscando enamorarme de nuevo rápidamente, me gusta charlar con la gente. He tenido algunas propuestas locas e incluso ridículas, cosas que no querrías ni ver en las películas. Pero yo tengo mis propias normas, por ejemplo, no acepto nunca citas a ciegas y nunca busco el nombre de un hombre en Google antes de conocerle. Una relación de una noche no es mi estilo, hice esperar a Orlando seis meses antes de besarle", explicó. La soltería está haciendo que Miranda practique menos sexo, lo que está afectando a su físico. "Una cosa que he notado desde que tengo menos sexo es que mi cuerpo no está tonificado. Cuanto más sexo practico, más definidos están mis brazos y mi abdomen. Orlando y yo teníamos mucha química", desveló. La estrella de Victoria's Secret también ha confesado su atracción por las manos y los pies masculinos, y no ha tenido ningún reparo en revelar el lugar más atrevido en el que ha mantenido relaciones sexuales. "He tenido un orgasmo en el aire. Sola. Y también acompañada", añadió en sus atrevidas declaraciones.