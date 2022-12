A Miranda Hart la fama le creó inseguridades

Aunque muchas celebrities se vienen arriba cuando empiezan a saborear el gusto por la fama, hay otras a las que las luces de los focos y los comentarios de la opinión pública les ponen nerviosas. Ese es el caso de la actriz Miranda Hart, que a pesar de haber protagonizado varias series televisivas ('Llama a la comadrona' o 'Miranda') no se siente tan segura de sí misma como ella desearía.

"Tenía más seguridad en mí misma antes de aparecer en comedias televisivas. Muchas de mis preocupaciones sobre mi aspecto empezaron cuando los medios se empezaron a interesar por mí", declaró a la revista Radio Times.

Saber que te estás haciendo famosa o que la gente te reconozca por la calle pueden ser cosas positivas, aunque esto cambia si el papel que interpretas representa a una chica poco agraciada y algo patosa que intenta conquistar a su mejor amigo y encajar en su grupo de amigas, mientras tu madre intenta por todos los medios que te cases y consigas un buen puesto de trabajo.

"En las dos primeras temporadas de 'Miranda' mi apariencia era muy fea, así que ahora estoy empezando a pensar que puedo considerarme atractiva. Aunque no es la fama la que te da confianza en ti mismo, eso seguro", señaló, para luego añadir: "Ahora me siento más feliz. Me gusta hacerme mayor. Ahora sé cómo ser yo misma. No me importa si no tengo el zapato adecuado ni lo que digo. Ahora me siento más segura".