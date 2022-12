A la polémica Miley Cyrus le costó creerse su nominación al Grammy

Pese a lo larga y rica que es la experiencia de Miley Cyrus en el mundo del espectáculo, la polémica cantante no deja de emocionarse y hasta sorprenderse cuando es nominada a algún premio Grammy.

"Pensé que era una broma. Estaba con una amiga en mi habitación y me dijo: 'Hey, te acaban de nominar a un Grammy'. Y yo le dije: 'Estás bromeando'. Googleé y vi que sí, que me habían nominado", declaró a ETonline.

El cuarto disco de estudio de la cantante de 22 años incluye éxitos tan reconocidos como 'We Can't Stop', 'Adore You' o 'Wrecking Ball' pero eso -cree Miley- no le asegura nada, ya que se enfrentará el próximo 8 de febrero a nombres muy relevantes en la industria, como el de Sam Smith, Katy Perry, Ariana Grande, Coldplay y Ed Sheeran.

"No sé si estaré preparada para la ceremonia. Me tomo con bastante tranquilidad esas cosas. No es que sea pesimista pero no me quitará el sueño si no gano un Grammy", aseguró.

Miley -quien mantiene una relación con Patrick Schwarzenegger- espera que su próximo álbum tenga la misma buena acogida, a pesar de que su salida al mercado se haya visto retrasada por las muchas cosas que suceden en su vida y de las que quiere escribir.

"Estoy tratando de sacar cuanto antes el disco. ¡Trabajo en ello! Estoy en el estudio que tengo en casa todos los días. Pero cuando ya creo que lo tengo acabado, algo ocurre y quiero escribir sobre ello", concluyó.

Por: BangShowbiz