A la modelo Daisy Lowe no le gusta buscarse en Google

La modelo Daisy Lowe de 26 años, lleva siete años sin buscar su nombre en Google porque no quiere leer ninguna de las noticias insustanciales que se publican sobre ella.

"Cuando tenía 19 años decidí no volver a leer nunca más nada sobre mí. Sé que viene con el resto del paquete, pero preferiría que me conociesen por las cosas que hago y no por cómo salgo a pasear a mi perro", confesó al periódico The Guardian.

Publicidad

Aunque detesta la atención que despierta su vida privada, Daisy sí aprecia ciertos beneficios de su profesión como el dinero y la ropa de diseño.

"El dinero es una manera de facilitar el pasar un buen rato. Me encanta viajar y me gusta mucho tener ropa bonita. Pero se me da muy mal conservar el dinero porque siempre les compro vuelos de avión, cenas o cualquier otra cosa a mis amigos. Así que aparte de mi casa y un buen guardarropa, no tengo demasiado de lo que presumir", reconoce.

Daisy consigue mantenerse sana tanto física como mentalmente gracias a la meditación trascendental, que le ayuda a lidiar con su depresión.

"Hago veinte minutos de meditación trascendental cada mañana e intento hacerlo también por la tarde. Se supone que equivale a tres horas de sueño. Me centra, aclara mi mente para que quede algo de espacio para pensar en mí. He sufrido depresión, es algo que viene y va, y creo que debe ser increíble si no la padeces".