A la hija de Whitney Houston, su familia le canta canciones de su madre para reanimarla

La familia de Bobbi Kristina Brown ha estado cantándole algunos de los sencillos más famosos de su madre, la fallecida Whitney Houston, en un intento desesperado de ayudarle a recuperarse después de que el pasado sábado fue encontrada inconsciente en la bañera de su casa de Atlanta, en Georgia .

Publicidad

"Si todavía está ahí, queremos que nos oiga. Así que estamos recordando buenos momentos con la familia, historias divertidas de cuando era una niña. Le cantamos canciones como 'Jesus Loves Me', 'Amazing Grace', pero también temas de Whitney. Hemos estado cantando 'Greatest Love Of All'. Bobby se la ha cantado también. Se queda de pie al lado de su cama, le toca el pelo y la llama 'mi niña'", aseguró una fuente cercana a la familia a la revista PEOPLE.

El padre de la joven está rezando ahora para que suceda "un milagro" a pesar de que las últimas informaciones apuntan a que podría tener que afrontar este mismo fin de semana la dura decisión de desconectar la respiración asistida que la mantiene con vida.

"Bobby es el único que tomará esa decisión. Pero nos ha dicho: 'Si América cree que está muerta, dejará de rezar'. Y en este punto, queremos que la gente rece por un milagro '. Perder a Whitney fue duro pero esto es un millón de veces peor. Perder a Krissi de la misma manera lo dejará devastado", añadió.

Bobbi Kristina no habría vuelto a ser "ella misma" desde la muerte de su madre en febrero de 2012.

Publicidad

"Ha estado yendo de un extremo a otro desde hace algún tiempo, luchando contra el dolor y sus propios demonios. La pérdida de su madre y su intensa necesidad de atención son solo la punta del iceberg. Echa mucho de menos a su madre. No ha sido la misma desde que Whitney murió", explicó un informante al mismo medio.

Fuente: Bang Showbiz