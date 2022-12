A Kirsten Dunst le daba miedo trabajar con Viggo Mortensen

La actriz estadounidense compartirá pantalla con Viggo Mortensen en el thriller 'The Two Faces of January', pero aunque la ocasión le haya permitido descubrir al verdadero Viggo, la sola idea de trabajar con él tenía nerviosa, en un principio, a Kirsten Dunst. "Él es uno de esos actores... La primera vez que le vi fue muy reservado. Estábamos en un ascensor. Yo le dije hola y él dijo: 'Oh, hola'. Luego me contaron que es muy tímido. Estaba muy nerviosa, incluso algo intimidada por trabajar con él. Pensé que iba a ser una época muy intensa", relató la actriz a la revista Harper's Bazaar. Sin embargo, ya amigos, Mortensen abandona su timidez y derrocha buen humor, hasta el punto de llegar a la comicidad. Lo que llevó a Kirsten a sugerirle que hiciera más películas cómicas. "Después conocí su otro lado, que creo que no mucha gente lo conoce. Debería hacer comedia. Se lo he dicho ya. Me reí mucho con Viggo. Pero estoy segura de que no le gustaría que la gente supiera lo gracioso que es", añadió.