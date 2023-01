A Juanes le 'duele el alma' cuando se separa de sus hijos por trabajo

A pesar de los años que lleva realizando giras por todo el mundo, al cantante Juanes todavía se le rompe el corazón cuando sus hijos le preguntan por qué tiene que marcharse cuando le ven hacer las maletas.

"Cuando estás de un lado para otro, ahí es cuando las cosas empiezan a fallar. Lo más duro para mí y para cualquier artista es tener que viajar cuando tienes familia. Tus hijos te preguntan: '¿Cuándo vuelves? ¿Por qué te vas, papi?'. Y eso duele mucho en el alma", explicó el intérprete en una entrevista en la emisora Mega 94.9.

Con el paso del tiempo los hijos del intérprete -Luna, Paloma y Dante, fruto de su matrimonio con Karen Martínez- se han ido dando cuenta de en qué consiste realmente el trabajo de su padre.

"En este momento ya están más grandes, tienen 12, 11 y 6 años, ya están digamos más mayores y entienden más la idea de que tengo que viajar y que lo que papá hace es cantar. Así que ahora es mejor, antes era muy, muy, muy difícil para mí. Ahora es más tranquilo", añadió.

Aunque en su vida profesional no para de cosechar éxitos, la mayor fuente de satisfacción en la vida de Juanes es su papel de padre.

"Me considero el mejor papá porque amo a mis hijos de una manera exagerada, son lo más grande que me ha pasado en la vida. Ha cambiado totalmente la perspectiva de las cosas para mí y me muero por ellos. Uno como padre de familia y por sus hijos hace lo que sea. Es una responsabilidad muy grande pero también muy bonita, llena de alegrías", aseguraba a la presentadora Carolina Macallister en Univisión.