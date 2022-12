A Jon Hamm le encanta no hacer nada

Desde que los productores de la exitosa serie 'Mad Men' decidieran dar la serie por concluida, su protagonista Jon Hamm no ha hecho otra cosa que no hacer nada. El actor, que se siente demasiado mayor para embarcarse tan rápido en nuevos proyectos, le encanta la idea de disfrutar de un merecido e indefinido descanso.

"Tengo algunas reuniones para ver proyectos, pero la mayoría del tiempo estoy descansando y relajándome. Me he divertido mucho, y creo que está más que justificado. Trabajé muy duro durante ocho años. Sé que algunos de mis compañeros de reparto están en otros proyectos, pero yo estoy demasiado mayor para eso. Ahora me detengo a mirarme en el espejo, y veo más canas que nunca", aseguró al periódico USA Today.

Actualmente el actor aparece en la pequeña pantalla a través de la emisión de 'A Young Doctor's Notebook and Other Stories', que protagoniza junto a Daniel Radcliffe, en la que interpreta el papel de un doctor ruso de mediana edad que tiene la capacidad de retroceder en el tiempo para aconsejarse a sí mismo durante su juventud. Sin embargo, lejos de parecerle un poder útil, Jon Hamm está seguro de que, si le hubiese sucedido algo parecido, no habría escuchado las advertencias de su versión madura.

"Creo que a todo el mundo le encantaría tener la oportunidad de hablarse a sí mismo en una etapa más joven. El único problema es que durante la juventud nunca se suele escuchar. Yo no lo haría. De hecho, yo pensaba que todas las personas mayores eran estúpidas", confesó.