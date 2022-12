A Jencarlos Canela no le molestan los rumores sobre sus infidelidades

El actor y músico Jencarlos Canela (26) acepta como algo natural las especulaciones sobre sus supuestas infidelidades, comentarios que habrían provocado el final de su relación con la venezolana Gaby Espino (37) -madre de su hijo Nicolás (2)- el pasado mes de agosto, ya que hace mucho que asumió que este tipo de rumores son simplemente una parte más de su oficio.

"No respondes a esas cosas porque tienes que ser coherente en la vida. Lo que pasa entre tú y otra persona es entre tú y esa persona. Se especuló sobre la existencia de terceras personas y es normal. Uno tiene que entender cuando se mete a esta carrera que esas cosas van a pasar porque da rating, es así", confesó el intérprete en el programa 'Sal y Pimienta' de la cadena Univisión.

Sin entrar a valorar la veracidad de dichos rumores, Jencarlos ha querido dejar muy claro que la relación con la mujer con la que ha compartido su vida durante los últimos tres años es tan cordial como podría serlo dadas las circunstancias.

"He cometido mis errores, pero créeme que cuando se decidió seguir caminos separados fue porque una amistad era ya lo mejor", añadió.

En el terreno sentimental Jencarlos no parece tener ganas por el momento de rehacer su vida, por mucho que durante las últimas semanas se le haya querido relacionar con Paloma Carrasco (18) -concursante del programa musical 'Va por ti' en el que él ejerce de capitán de uno de los equipos-, después de que la joven le declarara abiertamente su amor ante las cámaras.

"Lo veo de esta forma. Paloma tiene 18 años. No lo digo por mí, pero es normal que la juventud comente: 'Me gusta Fulano'. Es un crush, no es amor", aseguró el artista, quien por el momento sigue soltero y sin compromiso: "Estoy soltero y disfrutando del hecho de que lo estoy porque estoy concentrándome en mi carrera y otras mil cosas. Pero por supuesto que vendrá [el amor]. Aunque ahora mismo no tiene ni nombre ni cara".