A Jackie Chan lo cogieron los años, no volveremos a verlo saltar en sus películas

A pesar de mantenerse en forma y de seguir siendo un icono mundial de las artes marciales, el actor chino Jackie Chan de 60 años ya no posee las habilidades físicas que le hicieron saltar a la fama en la industria cinematográfica. Prueba de ello es que durante el rodaje de su película 'Chinese Zodiac' en 2012, el intérprete sufrió una grave lesión en la espalda que estuvo cerca de convertirse en un problema irreversible.

"Me hice daño en la espalda, casi me la rompí. Estaba realmente mal. Me la había roto muchas veces antes, por supuesto, pero esta vez pensé 'Guau, Jackie, has tenido mucha suerte'. No quiero sentarme en una silla de ruedas el resto de mi vida", confesó a la revista ShortList.

Aunque a él le costara reconocerlo en ese momento, lo cierto es que el paso del tiempo y la edad han hecho estragos en el cuerpo del actor, que ya no le permite ser tan ágil y fuerte como antes.

"Tu mente te dice que puedes hacerlo, pero tu cuerpo te dice que ya no eres tan rápido como antes. Así que, después de aquella lesión, pensé que 'Chinese Zodiac' debía ser mi última película de acción. Me encanta la acción, pero en el plano físico -saltar de coche en coche, por las ventanas, hacer volteretas...- ya no puedo hacerla", aseguró.

Bang Showbiz.