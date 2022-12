A Helen Mirren el teatro le ha convertido en 'una monja'

La actriz Helen Mirren -casada con el director Taylor Hackford- da vida a la reina Isabel II en la obra teatral 'The Audience' y admite que actuar todos los días le está pasando factura.

"No puedo hablar mucho. Tengo que reservar mi voz. El teatro te absorbe mucho. Las actuaciones pueden ser agotadoras. Yo estoy viviendo ahora como una monja, no salgo nunca", reveló la intérprete de 69 años al periódico New York Post.

No es la primera vez que Helen da vida a una reina, ya en 2006 lo hizo en la película 'The Queen', así como en la miniserie 'Isabel I' y en 'The Madness of King George', donde dio vida a la mujer de Jorge III, Carlota de Mecklenburg-Strelitz.

Es precisamente esta repetición lo que parece haber hecho mella en la actriz, que quiere dejar aparcados este tipo de personajes.

"Tengo que dejar de hacer de reina. He hecho cientos de películas y otras cosas, pero parece que esto es por lo único por lo que todo el mundo me recuerda. Voy a hacer 'Trumbo', una película en la que haré de Hedda Hopper, la antigua columnista de cotilleos de Hollywood", añadió.