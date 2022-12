A Gwyneth Paltrow no le preocupa envejecer

La actriz Gwyneth Paltrow (42) -quien se separó del cantante Chris Martin a principios de año tras más de una década de matrimonio- no tiene miedo a envejecer porque le encanta ver cómo las arrugas de su rostro reflejan la vida "tan increíble" que ha tenido.

"Creo en cuidarse para tener un buen aspecto. Pero también aprecio profundamente la etapa de mi vida en la que me encuentro. Estoy bastante contenta con mi físico a estas alturas. Me gustan mis arrugas y me gusta lo que veo. Por supuesto que a veces me pongo en plan negativo criticando tal o cual cosa, pero intento no hacerlo para apreciar la vida tan increíble que he tenido y todas las cosas que he aprendido. Me gusta que todo eso esté escrito en mi cara", aseguró la oscarizada intérprete a la revista Stylist.

Una de las claves de Gwyneth para conseguir afrontar el paso del tiempo con gracia es saber mantener su atractivo físico y aprender a aceptarse tal y como es.

"He trabajado duro para aceptarme a mí misma de manera sincera y creo que eso solo lo puedes conseguir cuando eres algo mayor y has pasado por un montón de cosas. Es muy interesante cuando te aprecias y te quieres a ti misma. Un nivel de autocrítica muy alto indica una falta de felicidad clara. Pero es maravilloso ver cómo cuando empiezas a aceptarte puedes relacionarte mejor con tu propio cuerpo. La clave es desafiar la manera en la que nos educaron para vernos a nosotras mismas y a otras mujeres", concluyó.