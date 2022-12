A Gina Rodríguez le duele verse 'más gruesa' en pantalla

El salto a la fama de la joven Gina Rodriguez ha puesto toda una prueba de fuego para su autoestima personal al obligarla a enfrentarse con su propia imagen en la pequeña pantalla que, como ella misma reconoce abiertamente, hace que parezca bastante "más gruesa" de lo que es en la vida real.

"En pantalla parezco más gruesa, y tengo que reprogramar mi mente cuando veo la serie y decirme a mí misma: '¿Por qué voy a sentirme incómoda con esa imagen si esa es quien soy yo y debería sentirme cómoda con ello?'. Pero es duro, es algo muy difícil de hacer. Requiere mucha fuerza mental superar esos pensamientos", confiesa Gina en el próximo número de la revista Latina.

Publicidad

Otro de los desafíos que ha afrontado desde que se alzara con el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia por su papel en 'Jane the virgin' es el repentino interés por su vida personal, y en especial por su relación sentimental con el actor Henri Esteve. Respecto a eso, la intérprete tiene claro que solo está dispuesta a compartir con sus fans ciertos momentos de su intimidad elegidos exclusivamente por ella utilizando las redes sociales para ello.

"Bueno, (en Twitter) solo pueden ver lo que he seleccionado, es decir, te enseño lo que quiero que veas ahora que sé que hay más ojos puestos en el tema y en lo que pasa. También sé que la relación es muy fuerte y muy sana, no la expondría si pensara que no lo es. Y (Henri) es genial, es un chico maravilloso. Es muy comprensivo", concluyó.

Por: Bang Showbiz