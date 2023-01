A Eva Longoria no le preocupa mantener una relación a distancia con José Bastón

A la actriz Eva Longoria no le importa tener que pasar largas temporadas lejos de su pareja, el empresario mexicano José Bastón, porque considera que así puede seguir dedicándose en cuerpo y alma a su carrera.

"Creo que toda mi vida he mantenido relaciones a distancia y me funciona maravillosamente. Pepe y yo tenemos vidas muy ocupadas, así que el tiempo que pasamos juntos es de mucha calidad y el tiempo que estamos separados nos centramos mucho [en nuestro trabajo]. Así no tienes que preocuparte por tener en cuenta los sentimientos de otra persona mientras produces, diriges y protagonizas una serie o mientras trabajas con una fundación", confesó la intérprete a 'Extra'.

Publicidad

Eva considera que es precisamente su pasión por el trabajo lo que consiguió conquistar a su chico en un primer momento.

"Lo que le gusta de mí a Pepe es que tengo ambición y fuerza de voluntad", afirmó.

A pesar de que son muy felices, por el momento la pareja no se plantea mudarse junta, por lo que la única persona con la que Eva -que compró recientemente la antigua mansión de Tom Cruise en Hollywood- compartirá su nuevo hogar será su mascota Jinxy.

"Estamos derribando algunas paredes para hacer la cocina más grande porque esa es la habitación más importante para mí. Para mí y para mi perro Jinxy", matizó la actriz.