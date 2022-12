A Emma Stone le emociona lo que Andrew Garfield dice de ella

La guapa Emma Stone reconoce notar cierta emoción cuando escucha a su exnovio Andrew Garfield decir las cosas bonitas que dice de ella, sobre todo por la forma tan literaria en que las dice. Describiendo qué le supone trabajar junto a Emma -los dos participan en 'Amazing Spider-Man'- el actor dijo: "Es como navegar en un emocionante río lleno de curvas sin tener que agarrarte a los lados del bote".

Comentándolo con la revista Interview, la actriz señaló: "Es un poeta (risas). Pero esa es la manera en que escribe habitualmente. Lo escucho, y claro que mi corazón se hincha. Y también sé que escribe cosas como esa a diario. Es muy poético".

Por otro lado, aunque a Emma le encanta tener admiradores, está convencida de que lo que les mueve a ser sus seguidores es su trabajo más que otra cosa.

"Sé lo que es ser fan de alguien. Pero no creo que haya considerado nunca la idea de tener fans. Siempre lo he evitado pensando que está más relacionado con mi trabajo. Así que realmente nunca me lo he tomado de una forma personal, como si tuviera que ver conmigo. A lo mejor eso no está bien. Pero es que cuando alguien se acerca a ti y te dice con sinceridad algo sobre algún trabajo que has hecho significa mucho", añadió.