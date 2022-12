A Emilio Estefan se le dificultó ganarse el cariño de su suegra

Por sorprendente que pueda parecer, al productor Emilio Estefan le costó ganarse el visto bueno de su suegra a pesar de ser en gran parte el responsable de que su hija, la cantante Gloria Estefan, se convirtiera en una de las mayores estrellas de la música latina, una divertida anécdota familiar que el matrimonio ha querido recoger en su nuevo musical: 'On Your Feet'.

"El musical mostrará todo lo que pasamos nosotros y que mucha gente no sabe. En las funciones previas, el público primero ha llorado y al final todo el mundo bailaba. La música nueva fue escrita por mi hija y eso me da mucha alegría. Además, habrá cosas que no se sabían, como ver cuánto no me quería mi suegra", reveló divertido el productor musical a su paso por la Feria Internacional de Cine en Guadalajara, México, para presentar su documental 'An Unbreakable Bond', según se hace eco el periódico El Universal.

Más de tres décadas después de pasar por el altar, y a pesar de las reservas de la madre de Gloria hacia Emilio, el matrimonio sigue siendo una de las parejas más estables de la industria musical y un tándem infalible en el terreno profesional, algo que el productor atribuye al "respeto y amor" que se profesan.

"Gloria toma todas las decisiones en lo que respecta a su carrera. Y yo hago lo mismo en la mía. Pero por supuesto hablamos el uno con el otro. Creo que la clave es la comunicación, el respeto y el amor. Me parece que es muy complicado trabajar con tu mujer. Pero, ya sabes, nos queremos", explicaba Emilio en el programa 'CBS This Morning'.

Por: Bang Showbiz