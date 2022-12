A Demi Lovato le encantan los labios de Kylie Jenner

A la cantante Demi Lovato le encantan los labios de la estrella televisiva del reality show 'Keeping Up with the Kardashians' Kylie Jenner, pero se siente "ridícula" intentando copiar la forma en la que la pequeña del mediático clan se los maquilla. Recientemente en Twitter, se creó un desafío en el que a través del hashtag 'KylieJennerChallenge' se desafiaba a los usuarios de la red social a imitar los labios de Kylie, un reto al que Demi también se unió.

"Dios mío, totalmente (me uní al reto). Parecía tonta. A ella le queda genial. No sé cómo lo hace, pero yo me pinto los labios como ella y quedo ridícula", reveló a Shazam.

La estrella del pop utiliza las redes sociales para inspirar a sus seguidores en cuanto a las elecciones de maquillaje, y le encanta copiar "looks de belleza al azar" que se encuentra en internet.

"Busco inspiración en Instagram y Pinterest. Me encanta descubrir looks al azar en internet y mostrárselos a mi maquilladora. Mis estilos son muy simples. Me encanta el smokey eye y los labios rojos, pero es divertido porque me gusta llevar o nada de maquillaje o ir muy maquillada... ¡Es o todo o nada!", revelaba anteriormente a Cosmopolitan.

Después de haber sufrido desórdenes alimenticios en su adolescencia, Demi se ha convertido en una gran defensora del estilo de vida saludable.

"Aprender a quererte a ti mismo no es solo una cosa. Se trata de cuidarte a ti mismo. Una de las cosas que me ayudó a ganar confianza en mi cuerpo es darme cuenta de que solo tengo uno, así que cada vez que como algo pienso, '¿Está esto beneficiando mi cuerpo?' A veces no es así, pero está bien. Cuidar de mí misma me hace sentir mejor en los días en los que me siento gorda o cuando mi ropa no me sienta como quiero, sé que estoy haciendo lo que puedo", añadía.