A David Bisbal no le importa que sigan llamándole 'Bisbi'

Por muchos éxitos que haya cosechado en los últimos años con su carrera musical, el cantante David Bisbal es consciente de que para muchos siempre será ese joven de melena rizada que daba patadas al aire en el concurso 'Operación Triunfo', por lo que ya se ha resignado a que sus más antiguos conocidos, incluido el presentador Carlos Lozano -a quien conoció cuando aún era un concursante en el programa musical-, sigan refiriéndose a él por el mote cariñoso de 'Bisbi'.

"No pasa nada, porque también soy Bisbi", bromeó el cantante almeriense cuando Lozano se refirió a él con dicho apelativo durante una entrevista radiofónica para la emisora peruana Radio Capital, donde se deshizo en halagos hacia su amigo: "Es que yo le sigo llamando 'Bisbi', que no debería, porque él es David Bisbal. A mí lo que más me gusta es que es una persona que ha seguido siendo como era él. La fama no se le ha subido a la cabeza, tiene los pies en la tierra".

Publicidad

Lo cierto es que la vida de Bisbal dio un cambio radical tras quedar en segundo lugar en el concurso musical, convirtiéndose en un artista de proyección internacional. Sin embargo, y aunque en la actualidad la suerte le sonríe gracias al éxito de su último disco 'Tú y yo' y al romance que mantiene con la actriz argentina Eugenia Suárez, en ocasiones el cantante echa de menos el anonimato del que disfrutaba antes.

"Lo único que echo de menos de mi vida antes de ser famoso es cuando estoy en casa con mis amigos tomando una cerveza y proponen ir a un bar. Por lo demás, a lo largo de este tiempo he ido buscando lugares donde sé que puedo estar tranquilo y a gusto, para llevar una vida normal dentro de lo posible", confesaba recientemente Bisbal a la revista argentina Luz.