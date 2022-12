A Daniel Radcliffe le parece 'sexy' que a su novia le guste el fútbol

Lejos de disminuir el atractivo y la femineidad de su novia, a Daniel Radcliffe le encanta que Erin Darke, con quien mantiene un idílico romance desde octubre de 2012, sea una acérrima fan de la NFL, la liga nacional de fútbol americano. De hecho, lo que más fascina al actor es poder discutir sobre tácticas de juego con su pareja.

"Es una seguidora incondicional de los Detroit Redwings. Cuando tu novia habla de deporte mejor que un hombre, es muy sexy", confesó al periódico The Guardian.

Tal derroche de sinceridad por parte del actor no es una sorpresa puesto que le cuesta "reprimir" sus emociones y suele ser muy honesto respecto a lo que siente por las mujeres, no como su personaje en la película 'What If', en la que interpreta a Wallace, un joven sin habilidades para enamorar a la chica de sus sueños.

"Yo voy directo a lo que siento, no me sale bien esconder esas cosas. Si me gusta una chica ella se va a enterar seguro", aseguró.

Quizá por no tener este rasgo en común, Daniel Radcliffe preparó su papel de Wallace de una manera muy intensa, como suele hacer cada vez que va a interpretar un nuevo personaje delante de la cámara. El actor, como parte de su ritual de trabajo, no ve películas ni va al teatro cuando está inmerso en el estudio de sus guiones para no sentirse culpable por no recordar todos sus textos.

"Ni siquiera puedo ver obras de teatro o películas cuando estoy estudiando. Empiezo a pensar, espera, ellos se saben todo el guion, y yo no... así que me tengo que ir inmediatamente a casa a estudiar", reveló el actor.