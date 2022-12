A Cara Delevingne le gusta 'estar desnuda'

Para la joven modelo Cara Delevingne (22) no supone ningún problema protagonizar sesiones fotográficas ligera de ropa, ya que desde niña se ha sentido mucho más cómoda desnuda que con ropa, siendo su afición por la moda algo que desarrolló únicamente con el paso del tiempo.

"De pequeña no me gustaba la moda. Más bien me gustaba estar siempre desnuda. ¡Pero hay tanta gente que tiene un estilo increíble! Me gusta mucho el que tenía Charlie Chaplin", explicó a la revista Star.

A pesar de su afición a desnudarse y de ser una de las maniquís más cotizadas del momento, Cara -a quien se ha relacionado sentimentalmente con el componente de One Direction Harry Styles, la actriz Michelle Rodriguez y más recientemente con la cantante St. Vincent- reconoce que le cuesta mucho atraer la atención de los hombres, especialmente de los más maduros.

"No, no funciona para nada. Creo que ser modelo les asusta. Así que no hay nadie en mi vida", aseguró.

Además de continuar con su carrera sobre las pasarelas y en el mundo de la interpretación, los planes de futuro de la joven británica incluyen debutar en el mundo de la música cuando se sienta preparada.

"La música va a ser algo a lo que me dedicaré toda mi vida. Simplemente va a llevar mucho tiempo [publicar un álbum], no hay ninguna prisa. Tengo las mejores personas posibles, como Rihanna, a las que pedirles su opinión y ver qué les parece", concluyó.