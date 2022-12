A Bella Thorne le encanta tener de suegra a Pamela Anderson

La joven actriz Bella Thorne ha decidido matar dos pájaros de un tiro confirmando los rumores en torno a su relación con Brandon Lee al mismo tiempo que se asegura de ganarse el visto bueno de su nueva suegra, la explosiva Pamela Anderson, cubriéndola de halagos.

"Su madre es una persona con los pies muy en la tierra, es genial. Ha conseguido criar a dos chicos maravillosos", reveló la joven intérprete a su paso por el programa 'The View', donde compartió algunos detalles sobre los inicios de su romance con Brandon: "Brandon y yo reconectamos recientemente. Nos conocimos durante una ruptura con mi ex y realmente es un encanto".

Comenzar con buen pie su relación con el círculo de allegados de su chico es una prioridad para Bella, ya que ella misma proviene de una familia tradicional y muy unida.

"Para mí, lo más importante de ser latina no es mi aspecto físico, sino cómo influyó en la forma en que me educaron. Y a mí me criaron en una familia muy, muy latina", relataba la joven a Glam Belleza Latina.

Por desgracia, Brandon no va a poder aprovechar su recién estrenado noviazgo con Bella -que siempre se ha sentido muy orgullosa de sus raíces cubanas- para aprender español porque la joven tuvo que abandonar los estudios de su lengua materna para centrarse en el resto de materias escolares debido a su dislexia.

"Mi primer idioma era el español, pero tuve que dejarlo cuando empecé el colegio por mi dislexia. Pero todavía lo entiendo perfectamente, eso sí. Más que nada porque mi madre suele hablarme en español para decirme que saque la basura o que lave los platos", explicaba divertida.